Das macht unsere Gesichtshaut so empfindlich

Ein Haar, das an der Wange kitzelt, ein feiner Windstoß, ein wachsender Pickel: Auf unserer Gesichtshaut spüren wir besonders viel. In der menschlichen Haut befinden sich pro Quadratmillimeter 100 tastsensible Rezeptoren - eine Menge. In der Gesichtshaut sind es mehr, weshalb sie noch empfindlicher ist. Darauf macht der Haptikforscher Martin Grunwald aufmerksam.

Außerdem besitze die Gesichtshaut extrem viele sogenannte Venushaare. Sie sind ganz dünn und nur im Gegenlicht oder unter dem Mikroskop zu sehen. An jedem Haar befinden sich allein 50 tastsensible Rezeptoren.

Das macht sich bemerkbar - zum Beispiel, wenn ein Pickel sprießt. "Wenn sich eine dermatologische Unreinheit bildet, der kleineren oder größeren Art, werden auch die Tastrezeptoren in dieser Region erregt", so der Psychologie-Professor. Üblicherweise reagieren sie auf Druck, Vibration, Temperatur oder Schmerz.

Die Gesichtsrezeptoren senden - wie alle Tastsinn-Rezeptoren - permanent Signale an das Gehirn. "Der spannende Punkt ist, was das Gehirn mit diesen Informationen macht", sagt Grunwald. Hier sind für die Forschung noch viele Fragen offen.

Die sensorische Erforschung des menschlichen Gesichts sei eine Aufgabe, die die Wissenschafter in den nächsten Jahrzehnten beschäftigen müsse, so Grunwald - auch, um Betroffenen einer Skin Picking Disorder besser helfen zu können.