Diese Gesichtsmasken sind perfekte für deine trockene Winterhaut

Nicht alle Masken sind gleich. Kosmetische Gesichtsmasken gibt es in vielen Varianten – frisch oder konserviert, als Doserl, Tube oder als Sheet-Maske. Während einige Gesichtsmasken unseren Teint als Gesamtes verbessern wollen, zielen die meisten dann doch auf bestimmte Belange ab. Eh logisch. Verschiedene Inhaltsstoffe haben jeweils unterschiedliche Superkräfte haben. Um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, ist es also wichtig zu verstehen, welche Schlüsselfaktoren in einer Maske auf welches Ergebnis hinzielen.

Jetzt, mitten im Winter, kämpfen die meisten vons uns gegen trockene Haut, die durch Wind, Kälte und trockene Heizungsluft verursacht wird. Die besten Mittel dafür sind beruhigender Hafer und feuchtigkeitsspendende Öle oder Hyaluron. Ja. Das Wetter kann wird in nächster Zeit noch richtig unlustig werden, aber mit der richtigen Maske kann zumindest unsere Haut so frisch wie der Frühling aussehen! Wir zeigen dir unsere fünf liebsten Gesichtsmasken gegen Wintertrockenheit.

Die 5 besten Gesichtsmasken für trockene Winter-Haut

Mit Klick auf das Bild kannst du die Masken gleich nachshoppen!

Kiehl’s Ultra Facial Overnight Hydrating Masque

Diese Maske haben wir früher immer heimlich von unseren Müttern "gestohlen". Mittlerweile können wir uns die 25-Euro-Maske auch so leisten. Warum sie so perfekt ist? Sie transformiert unsere trockene Haut ÜBER NACHT. Am nächsten Tag wacht man dann mit streichelzarter Haut auf. Super!

Foreo UFO

Zugegebenermaßen ein ziemlicher Splurge, aber es zahlt sich laut Redakteurin Anne wirklich aus. Die intelligente Maskenbehandlung von Foreo verspricht, in 90 Sekunden tiefere Hautschichten zu bearbeiten und so, die Produkte noch besser in die Haut einzuarbeiten. Den Test findest du HIER!

Neutrogena Hydro Boost Hydrogel Maske

Bei dieser Maske stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir gehen sogar so weit zu sagen, dass es vielleicht die einzige Sheet-Maske im Drogeriemarkt ist, bei der man wirklich Ergebnisse sieht. Nach nur 25 Minuten wirkt die Haut aufgepolstert, frisch und durchfeuchtet!

GLAMGLOW ThristyMud

Noch eine Maske, die man einfach vor dem Schlafengehen auftragen kann. Die Glamglow-Maske enthält eine ordentliche Portion Glycerin und Kokosnuss-Extrakt. Das Ergebnis? Sehenswert!

EIR Hafermaske

Die Maske mit Haferöl ist perfekt für trockene und empfindliche Haut und zu 100 Prozent natürlich, vegan und tierversuchsfrei!