Gesundheitsrisiko: Lüftungsanlagen in Privathäusern warten

Lüftungsanlagen tauschen verbrauchte Luft im Haus gegen frische aus. Damit ihre Filter aber nicht verkeimen und die Raumluft kontaminieren, müssen sie regelmäßig gewartet werden.

Auch in vielen modernen Wohnhäusern gibt es inzwischen Lüftungsanlagen, die für den gesamten Luftaustausch im Gebäude sorgen. Mit ihnen kann man ohne händisches Fensteröffnen die Innenluft austauschen.

Solche Anlagen brauchen regelmäßig Wartung. Geraten wird, die Rohre ein- bis zweimal im Jahr zu prüfen oder ein Fachunternehmen damit zu beauftragen. Die Filter müssen meist deutlich häufiger ausgetauscht werden.

Alles andere ist ungesund. Denn in schlecht gewarteten Filtern sammeln sich mit der Zeit Keime und Schadstoffe an, die immer wieder mit in die Innenräume gelangen. Das kann für empfindliche Menschen ernsthafte Erkrankungen zur Folge haben.