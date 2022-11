Ein Glas Orangensaft deckt fast den Vitamin-C-Bedarf

Schon 200 Milliliter Orangensaft am Tag decken 86 Prozent des empfohlenen Tagesbedarfs eines Erwachsenen an Vitamin C. Die gleiche Menge lässt sich auch mit dem Verzehr von zwei Mandarinen erreichen.

So stecken in einer Mandarine etwa 26 Milligramm Vitamin C, das entspricht dem empfohlenen Bedarf von 43 Prozent. Wen die Kerne bei Mandarinen stören, greift zu Clementinen: Sie sind die kernlose Kreuzung aus Mandarine und Orange.

Durch den Verzehr von Orangen und Mandarinen bekommt der Körper nicht allein Vitamin C, sondern auch wichtige Ballaststoffe: In den Trenngeweben zwischen den einzelnen Spalten stecken viele sekundäre Pflanzenstoffe, die den Stoffwechsel aktivieren.