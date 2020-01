Die amerikanische HBO-Serie "Euphoria" ist im Netz längst Kult – obwohl die Show erst seit Juni 2019 läuft. Eine Gruppe von Teenagern kämpft darin mit ihren Problemen: Drogen, Zwangsstörungen, Panikattacken und Selbsthass. Geliebt wird die Serie wegen ihrer ehrlichen Blickweise auf das Leben junger Menschen und, weil Diversität großgeschrieben wird. Gleichzeitig rocken die Figuren auch extravagante Make-up-Looks, die wie ein frischer Wind die Schminkwelt aufgewirbelt haben.

Besonderer Eyecatcher: Der vielseitige Gebrauch von Strasssteinen! Und auch so glitzern die SchauspielerInnen um die Wette. Dabei gilt, dass der Look nicht perfekt ausgeführt sein muss. Zerlaufene Mascara, verschmierter Lipgloss oder wenig Concealer deuten darauf hin, dass Make-up auch einfach nur Spaß machen kann.

Wie man diese wilden Kreationen auf das eigene Alltagsleben ummünzen kann? Ganz einfach – Just do it! Fangt zum Beispiel mit einem Glitzersteinchen an, dass ihr unter der Augenbraue - am äußeren Rand - platziert. Der Effekt ist ein Mini-Eyelifting, denn der Stein fängt das Licht ein und rückt so die Augenbraue optisch nach oben.

Oder, man klebt den Strassstein nah zum inneren Augenwinkel. Das verlängert das Auge optisch und lässt es größer wirken.

Im Endeffekt sind den Looks aber keine Grenzen gesetzt. Die Platzierung der Steinchen kann von der Tagesverfassung oder von der ästhetischen Vorliebe bestimmt werden. Und man muss dafür auch nicht in den Lidschatten-Farbtopf greifen, wie die Ladies auf den Instagram-Bildern. Schon ein einfacher, schwarzer Liner wirkt durch ein wenig Glitzer wie ein ausgeklügelter Look.

Tipp: Gleich einen größeren Stein-Vorrat anlegen, dann ist es nicht so schlimm, wenn mal einer verloren geht. Am praktischsten sind Selbstklebende, aber man kann sie sonst auch mit einem einfachen Glitzer- oder Wimpernkleber befestigen.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren: