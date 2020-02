Vor 15 Jahren wurde das 1. Germany's Next Topmodel gekürt. Seitdem haben sich viele der damit auch bekannt gewordenen Meeeedchen stark verändert. Wir zeigen das Damals und das Heute.

Viele Jahre ist Heidi Klum nun schon im TV auf der Suche nach Germany’s Next Topmodel. Und aus etlichen Staffeln sind uns heute noch kuriose, schöne und besondere Mädchen in Erinnerung. Einige der GNTM-Girls haben seit ihrer Teilnahme an der Show eine echte Verwandlung hingelegt, die du im folgenden Video siehst: