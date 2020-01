Golden Globes: Die besten Fashion-Momente des letzten Jahrzehnts!

In der Nacht auf den 6. Jänner findet die Verleihung der 77. Golden Globes statt. Wir haben uns vorab durch die schönsten Roben der letzten Jahre gestaunt...

Während wir ins neue Jahrzehnt springen und sich die 77. jährlichen Golden Globe Awards nähern, machen wir noch einmal einen kurzen Spaziergang auf dem roten Teppich. In den letzten 10 Jahren gab es nämlich unzählige denkwürdige Modemomente, von denen viele auf dem roten Teppich der Golden Globes stattfanden. Stars machen bei der angesehenen Preisverleihung seit jeher eine gute Figur und präsentieren sich in ihrem elegantesten und zeitlosesten Look.

Von klassischen Silhouetten wie Prinzessinen-Ballkleidern und Meerjungfrau-Roben bis hin zu experimentelleren Trends wie Puffärmeln und -hosen haben wir die 12 besten Golden Globes-Modemomente des Jahrzehnts zusammengefasst. Diese Looks haben es in unsere Wertung geschafft. Klickt euch durch, während wir schon mal den Champagner für die Übertragung kühlen.

Die schönsten Golden-Globes-Roben der letzten 10 Jahre

Lady Gaga, 2019

Angelina Jolie, 2011

Constance Wu, 2019

Anne Hathaway, 2011

Kate Hudson, 2018

Olivia Wilde, 2016

Tina Fey, 2010

Lily Collins, 2017

Emily Blunt, 2013

Zendaya, 2016

Julia Roberts, 2019

Emma Stone, 2017

