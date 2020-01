OK. Wir sagen das nicht leichtfertig: Der Red Carpet bei den diesjährigen Grammys war EPISCH – und völlig over the top. Die besten und schlimmsten Looks der Awardverleihung.

Obwohl jeder rote Teppich in der Preisverleihungs-Season eine Chance für Promis ist, ihre kameratauglichsten Kleider zu zeigen, scheinen die Grammy Awards Stars immer dazu zu inspirieren, ihre übertriebensten und aufwändigsten Ensembles zu präsentieren - die Sorte Outfit, die die Leute wirklich begeistert - und zum Reden bringt. Immerhin kam Lady Gaga einmal in einem Ei zu den Grammys... Wenn also unsere derzeitigen LieblingskünstlerInnen wie Ariana Grande und Billie Eilish am roten Teppich ankommen und wie die absolute Musik-Royalty aussehen, können wir es kaum abwarten.

Wir haben die schrägsten, besten und schlimmsten Looks der Grammys 2020 für euch gesammelt. Bei so viel Individualität ist es nämlich am besten, sich selbst ein Bild zu machen!

Auffallen um jeden Preis: Die 12 ärgsten Looks der Grammys 2020

Ariana Grande

Billy Porter

Lizzo

Lil Nas X

Dua Lipa

Chrissy Teigen

Billy Eilish

Tyler the Creator

Demi Lovato

FKA Twigs

Shaun Ross

Esperanza Spalding