Graved Lachs Nordisch mit weißem Kampot Pfeffer

Sein Name ist eine geschützte Herkunftsbezeichnung: Als echter Kampot Pfeffer darf er nur bezeichnet werden, wenn er in den Regionen Kampot und Kep in Kambodscha angebaut und geerntet wurde. Mit der weißen Variante des Champagners unter den Pfeffern stellt der Gewürz-Sommelier Ralf Schmitt ein Rezept für Graved Lachs Nordisch vor:

2 EL Zucker, 2 EL Kümmel gemahlen, 2 TL Kampot Pfeffer weiß gemahlen, 2 EL Meersalz, 2 EL Dill getrocknet und gehackt, Saft einer Zitrone, 4 Cl Rum/Aquavit

Zubereitung:

1. Zucker, Kümmel, Pfeffer und Salz miteinander mischen

2. Lachsfilets von Gräten befreien und mit Zitrone und Rum einreiben

3. Gewürzmischung darüber verteilen und einreiben

4. Dill oben drüberstreuen

5. Lachsfilets in Folie legen, mit Gewichten beschweren und in den Kühlschrank stellen

6. Ca. 24 Stunden ruhen lassen