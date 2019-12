Weihnachten finden wir alle toll - also zumindest iiiirgendeinen winzigen Part davon. Bei Silvester hingegen scheiden sich die Geister. Manche lieben, andere hassen es, das neue Jahr feierlich zu begrüßen und fallen fast in eine Neujahrsdepression. Natürlich ist es wie immer so, dass die glücklichen Silvester-Fans die unglücklichen Silvester-Hasser zu motivieren versuchen, was Letztere auch überhaupt nicht ausstehen können. Deshalb haben wir hier die besten Argumente und lustigsten Gifs für all jene gesammelt, die mit dem Neujahrsfest nichts anfangen können. We feel you!

8 Gründe, warum wir Silvester insgeheim leidenschaftlich hassen!

Das Outfit

Egal wie schön dein Glitzerkleid auch sein mag – um 12:00 versteckst du es garantiert unter deinem dicksten Wintermantel, weil du das Feuerwerk betrachten willst.Rausgeschmissenes Geld also!

Die Neujahrsvorsätze

Seien wir mal ehrlich: Wann haben wir jemals weniger Schoko gegessen, nur weil wir das am 31. Dezember betrunken und hochmotiviert beschlossen haben?

Zu viele Partys, zu wenig Zeit

Weihnachten Zuhause, Weihnachten mit der Zweitfamilie, Weihnachten mit der Oma, Weihnachten mit Freunden, Weihnachten in der Firma und so weiter. Man ist einfach ausgelaugt von der ganzen Fresserei und Trinkerei und will nur noch seine Ruhe haben. Und dann kommt auch schon Silvester daher...

Einfach nur noch schlafen

Die Weihnachtszeit ist so oder so super ermüdend, da muss man sich nicht auch noch dazu zwingen, länger als 11 Uhr abends aufzubleiben. Apropos zwingen: Erzwungener Spaß funktioniert sowieso nur selten ... von dem her...

Zu viele oder zu wenige Leute

Irgendwie wäre es cool, an Silvester mal alleine zu sein. Oder nur mit der engen Familie. Oder nur mit dem Partner, der Partnerin. Naja, aber wenn man das dann so durchzieht und im Pyjama am Sofa sitzend die ganzen Partyfotos anschaut, dann wünscht man sich sofort das Gegenteil her.

Das Feuerwerk

Es verschmutzt die Umwelt, macht Tieren Angst und verletzt Leute. Und es ist laut. Anders gesagt: 5 erschreckende Gründe, warum du dieses Jahr wirklich keine Feuerwerksraketen oder Böller mehr kaufen solltest.

Die Neujahrsdepression

Was, es ist schon wieder ein GANZES Jahr vergangen? So eine Frechheit. Und ich war noch nicht mal auf dem Mount Everest, habe kein zweites Studium angefangen, noch keinen Pulitzer-Preis bekommen und im Fitnessstudio war ich auch nur zweimal...

Der Neujahrskuss um 00:00

Wenn man jemanden bei sich hat, den man wirklich küssen will, ist das Ganze eh OK, keine Frage. Wenn nicht, dann ist es nur nervig. Zuerst küssen sich einmal alle Pärchen und dann kommen sie mit mitleidigem Blick daher, damit du auch ein bisschen Liebe abbekommst. Wäh.

