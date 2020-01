Die Grammy Awards 2020 haben uns einige schräge Beauty-Looks und Fashion-Momente beschert – von Billy Porters blauem Lidschatten bis hin zu Lizzos Kristall-Maniküre und Männern in All-Pink-Outfits – der rote Teppich hat uns heuer alles andere als enttäuscht. Einen der *schönsten* Beauty-Looks zeigte Sängerin Gwen Stefani, mit einem leichten Smokey-Eye, pinkem Lip Gloss und schnürl-geradem Haar. Während sie ihre Outfit ganze drei Mal wechselte, blieben ihre Haare immer gleich – und es war perfekt!

Gwen Stefanis Beauty-Look bei den 62. Grammy Awards am 26. Jänner 2020

Und du hast Glück. Für den Look der "Hollaback Girl"-Sängerin braucht es weder sonderliches Geschick, Aufwand oder Geld. Für nicht einmal 15 Euro kannst du die Frisur daheim nachstylen!

Frisurentrend 2020: Was du für Gwen Stefanis Look brauchst:

Für den Sleek-Look die Haare nach der Haarwäsche vom Ansatz bis in die Spitzen mit Anti-Frizz-Creme bearbeiten. So wirkt der Look später optimal gepflegt und seidig glatt. Dann glatt föhnen, wenn nötig mit einem Glätteisen nachhelfen, die Haare hinter die Ohren geben und mit Haarspray fixieren. Et voilà!