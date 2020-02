Modepanne? Harry Styles hat dasselbe Outfit wie Lady Gaga getragen

Wie schön, dass in den letzten Jahren immer wieder Promi-Männer mit femininen Outfits auf den Red Carpets aufgetaucht sind. Dass Kleidung (eigentlich) kein Geschlecht hat, bewiesen besonders Billy Porter, der die exquisitesten Roben trägt und Harry Styles, der Looks gerne auch mal mit Perlenketten und verspielten Ohrringen aufpeppt.

Letzterer hat auch schon öfter auf Kleidung aus Frauenkollektionen zurückgegriffen. So, wie mit dem quietschgelben Anzug samt lilaner Schleife, den er kürzlich bei den BRIT Awards in London trug:

Das Teil stammt aus der 2020er Frühlingskollektion von Marc Jacobs und wurde vom Designer höchstpersönlich zur Verfügung gestellt. Der feierte Styles Fashion-Mut dann auch auf Instagram: "Ein Mensch nach meinem Geschmack. Gut aussehend, talentiert und kleidet sich wie eine BAD BITCH. Ich bewundere, dass er so ein Freigeist ist!"

Und obwohl Styles mit dem Anzug total up-to-date ist, gibt es jemanden, der noch früher damit dran war: Lady Gaga auf dem Cover der Elle im Dezember 2019:

Who wore it better? Das müssen alle wohl selbst entscheiden. Wir finden aber schon, dass bei Styles' Look der überdimensionale Hut schon gefehlt hat. Nur so eine kleine Anmerkung, fürs nächste Mal!

