Wir werden jetzt nicht lügen: Wir hatten einen ernsthaften Fall von FOMO, als wir hörten, dass Harry Styles, Adele und James Corden zusammen im Urlaub waren und das neue Jahr auf den britischen Jungferninseln Anguilla und St. Thomas einläuteten. Das klingt wirklich nach einem Traumurlaub in jeder Hinsicht. Aber noch besser als die fantastischen Fotos der langjährigen Freunde am Strand zusammen ist die Nachricht, dass Styles ein sehr großzügiges Trinkgeld hinterlassen hat...

Ein Restaurantangestellter der St. Thomas Restaurant Group hat am Sonntag, dem 5. Januar, Fotos von sich mit Corden und Styles geteilt, und wir wünschten uns bereits, wir könnten ein Teil dieser unglaublichen Selfies sein. Aber es war sein Foto von der Restaurant-Rechnung der Gruppe, auf dem zu sehen war, dass der "Watermelon Sugar"-Sänger ein Trinkgeld von 2.020 US-Dollar auf einer Rechnung von 472,50 US-Dollar hinterließ und noch mit einer "Happy New Year"-Nachricht versah!

» Danke Harry Styles! Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr! «

schrieb der Kellner auf Instagram

Styles scheint mit der Aktion in die Fußstapfen von Donnie Wahlberg getreten zu sein, nachdem Wahlberg am Neujahrstag einem Restaurantangestellten in Michigan ebenfalls ein Trinkgeld in Höhe von 2.020 Dollar hinterlassen hatte. Nachdem seine Frau, Jenny McCarthy, die Geschichte in den sozialen Medien geteilt hatte, berichtete CNN , dass andere Benutzer Trinkgeld für 20,20 US-Dollar in Coffeeshops und Restaurants hinterließen, weil sie ein wenig Freundlichkeit verbreiten wollten - auch ohne Harry Styles Riesen-Budget. Wir finden die Idee super, dass neue Jahr richtig zu begehen und 20,20 Euro sind beim nächsten Kaffee-Run vielleicht auch drin...

Wir hoffen, dass das Trio eine fantastische Reise hat, und wir lieben es, diese süßen Geschichten von Prominenten zu hören. Wir hoffen auf mehr in den nächsten Monaten!