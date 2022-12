Hauptsache Kohlenhydrate: Ein gutes Frühstück am Skitag

Wenn am Ende der Kräfte noch so viel Skitag übrig ist, sorgt das für Frust. Doch man kann vorbeugen - indem man gut frühstückt. Was kommt dafür am besten auf den Teller oder in die Schüssel?

Um einen Tag auf der Piste zu packen, braucht die Muskulatur genug Energie. Das Frühstück vor einem Skitag sollte daher ausgewogen sein und genug Kohlenhydrate enthalten. Darauf macht Sabine Kind von der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement aufmerksam.

Konkret kann das eine Schale Müsli mit Topfenund Obst sein. Wer lieber Brot frühstückt, greift am besten zur Vollkorn-Variante und belegt die mit Schinken oder Käse. Für den süßen Zahn eignet sich Brot mit Hüttenkäse und Marmelade.

Mit dem Frühstück ist es aber nicht getan: Im Laufe des Skitages stellen kohlenhydrathaltige Snacks wie Bananen, Fruchtschnitten und Müsliriegel dem Körper rasch Energie zur Verfügung.

Auf der Piste ebenfalls wichtig - genug trinken. Auch wenn Après-Ski-Fans das nicht gern hören: Anstatt auf alkoholische Getränke setzt man besser auf Tee, Schorlen und Wasser.