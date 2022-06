Hausfrau und Mutter als Job: Sollte er bezahlt werden?

Die Arbeit, die meist immer noch Frauen bei der Kindererziehung leisten, ist für die Gesellschaft unverzichtbar, wird aber dennoch finanziell kaum gewürdigt. Zudem stellen viele Frauen ihre Karriere zugunsten der Familie hinten an. Dabei handelt es sich hier genauso um Arbeit, wie die auf dem offiziellen Arbeitsmarkt erbrachten Leistungen – doch abgesehen von etwas Kindergeld wird jene dennoch nicht bezahlt.

Die Dienstleistungen einer Hausfrau und Mutter

Köchin, Putzfrau, Assistentin, Lehrerin, Chauffeurin Wir müssen es gar nicht aufzählen, ihr wisst es selbst, was eine Hausfrau und Mutter alles leistet. Und die Bezahlung dafür? Eine warme Umarmung durch kleine Kinderhände, ein dankbarer Blick ... äh. Im besten Fall. Weil eigentlich gilt es als selbstverständlich, dass Mamas all diese Arbeiten umsonst übernehmen.

Warum eigentlich? Sonst ist im Leben ja auch nichts umsonst. Jeder Handgriff hat seinen Preis. Wie viel also müsste eine Hausfrau verdienen, wenn all ihre Tätigkeiten wie am normalen Arbeitsmarkt entlohnt würden?

Mütter vereinen mindestens acht verschiedene Jobs in sich

Eine Mutter hat im Durchschnitt einen 14-Stunden-Arbeitstag. Das sind 98 Arbeitsstunden pro Woche – schon allein wegen all der Überstunden müsste sie deutlich mehr Gehalt bekommen als Durchschnittsangestellte. Herangezogen wurden für die Berechnung weiters ihre Tätigkeiten als Erzieherin, Köchin, Raumpflegerin, Geschäftsführerin, Psychologin, Chauffeurin, Kinderkrankenschwester und Lehrerin beziehungsweise das zugehörige Durchschnittsgehalt der jeweiligen Tätigkeit in Deutschland.

Dieses Gehalt würde einer Hausfrau bekommen

Um zu zeigen, was diese Arbeit eigentlich wert ist, hat man beim Vergleichsportal Warenvergleich.de ausgehend von Durchschnittsgehältern der vielfältigen Tätigkeiten einer Mutter (oder auch eines Vollzeit-Vaters) berechnet, wie viel sie in einer gerechteren Welt verdienen müsste.

Natürlich sind die Tätigkeiten einer Mutter schwierig zu quantifizieren, da sich die einzelnen Aktivitäten oft überschneiden. Dennoch wurde versucht, für die verschiedenen Aufgaben, die im Alltag anfallen, ungefähre Stundenwerte zu ermitteln.

Von den 14 täglichen Arbeitsstunden werden 4 Stunden als “Erzieherin” und 2 Stunden bei der Hausaufgabenbetreuung als “Lehrerin” verbracht, 4 Stunden entfallen auf Kochen, Aufräumen und Putzen (“Köchin” und “Raumpflegerin”). Als “Chauffeurin” kutschiert eine Mutter die Kinder rund 1,5 Stunden täglich zu Schule, Sportvereinen und mehr. Auch als Krankenschwester und Psychologin ist sie ca. 1,5 Stunden pro Tag tätig. Und schließlich wird auch noch etwa eine Stunde Organisationsarbeit geleistet – die Mutter entspricht der “Geschäftsführerin” der Familie.

Das beeindruckende Ergebnis: Wenn die Arbeit einer Mutter wie auf dem offiziellen Arbeitsmarkt entlohnt würde, müsste sie monatlich 7605 Euro brutto verdienen! Wenn da dieses "wenn" nicht wäre...

Ein Vater aus Texas kommt mit der Berechnung auf ein ähnliches Gehalt

Der Blogger Steven Nelms aus Texas weiß den Home-Job seiner Frau mehr als zu schätzen. Er hat ausgerechnet, wie viel es kosten würde, wenn er Gloriana für ihre Dienste als All-inklusive-Hausfrau und Mama des zweijährigen Sohnes Ezra bezahlen müsste.

Sein Fazit: "Ich könnte sie mir nicht leisten." Gar nicht mitgerechnet: die Zusatzservices wie Psychologin und Geliebte … Eine Rechnung, die wieder einmal zeigt, was wir Frauen ganz unentgeltlich und ohne großen Aufhebens tun!

etwa 33.500 Euro kostet eine vollbeschäftigte Nanny im Jahr

11.400 Euro fordert das Catering für warme Mahlzeiten

4.700 Euro würde eine professionelle Reinigungskraft verrechnen

12.370 Euro zahlt man einem persönlichen Einkäufer

1.180 Euro verschlingt die Reinigung der Wäsche

3.560 erwartet sich ein Finanzexperte für die Planung des Haushaltbudgets

Summe: 66.710 Euro