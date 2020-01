Haute-Couture-Mode will auffallen, soll auffallen, ist mehr Kunstwerk als Kleidungsstück. Das wurde bei der Haute-Couture-Week in Paris aufs neue bewiesen. LIEBE!

Der Olymp der Fashionwelt, die Haute-Couture-Shows, fand die letzten Tage, vom 20. bis 23. Jänner 2020 in Paris statt. Hier dürfen sich die Designerinnen und Designer so richtig austoben. Die Kollektionen, die hier gezeigt werden sind nicht für den Alltag gedacht und gemacht, sondern darf oder vielmehr *soll* übertrieben, fantasievoll, verschwenderisch und one-of-a-kind sein - eben echte Kunstwerke. Kunstwerke, die in vielen Fällen gar nicht mal wirklich zum Tragen, sondern vielmehr zum Bestaunen gedacht sind - eben wie im Museum.

Was bedeutet Haute Couture eigentlich?

Das alles sagt eigentlich sogar schon der Name. Die Bezeichnung Haute Couture stammt aus dem Französischen und bedeutet so viel wie "gehobene Schneiderei". Im Unterschied zur Prêt-à-porter Mode wird Haute Couture Kleidung immer noch in aufwendiger und feinster Handarbeit gefertigt. Prêt-à-porter Mode wird dagegen industriell hergestellt.

Um auf das "Bestaunen" zurückzukommen: Wir müssen gestehen, allein das Ansehen macht uns bei vielen dieser Kreationen von Chanel, Iris van Herpen, Dior, Giambattista Valli, Viktor & Rolf, Valentino und Co schon sehr, sehr glücklich! Unsere liebsten Look der letzten Tage haben wir hier für euch zusammengefasst!

Die coolsten Looks der Haute-Couture-Week in Paris 2020

Aganovich

Jean-Paul Gaultier

Dior

Viktor & Rolf

Valentino

Giambattista Valli

Iris van Herpen

Givenchy

Giorgio Armani Prive