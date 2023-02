Heimisches Saisongemüse hält im Winter fit

Heimisches Gemüse wie Kohl, Karotten und Rote Rüben ist besonders nährstoffreich und kann im Winter das Immunsystem stärken. Wie Experten erklären, enthält Saisongemüse aus der Region viele Vitamine und Mineralstoffe und kann krankmachende Keime abwehren, wenn es regelmäßig auf dem Speiseplan steht.

Kohl, Kohlsprossen und Porree sind im Winter zudem als Freilandprodukte zu haben und belasten das Klima im Gegensatz zu Gemüse aus Gewächshäusern nur sehr wenig. Vor allem Kohlgemüse darf ruhig jede Woche auf den Tisch kommen, raten Ernährungsexperten. Es enthält Eisen, Kalzium, Kalium und die Vitamine B6 und C sowie wichtige Pflanzenstoffe. In Zwiebeln, Lauch und Roten Rüben, aber auch in Wurzelgemüse wie Karotten, Schwarzwurzeln und Sellerie stecken ebenfalls viele gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe. Regional erzeugtes Bio-Gemüse enthalte außerdem weniger Rückstände von Pflanzenschutzmitteln.