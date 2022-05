Herbert Grönemeyer kommt 2023 in die Wiener Stadthalle

Der Popbarde tritt am 24. Mai 2023 in Wien auf

Herbert Grönemeyer feiert das 20-Jahr-Jubiläum seiner Erfolgsplatte "Mensch" mit einer Tournee, die bis ins kommende Jahr hinein reicht. In der Wiener Stadthalle macht der 66-Jährige am 24. Mai 2023 Halt. Der Vorverkauf startet am morgigen Mittwoch. Anlässlich des Jubiläums erscheint Ende Mai auch das Buch "Zu Mensch", in dem die Autorin Arezu Weitholz die Entstehungsgeschichte der Platte aufrollt, die Illustrationen stammen von Katrin Funcke.

(S E R V I C E - Tickets gibt es unter anderem via . Weitere Infos unter )