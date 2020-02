Es gibt Menschen, deren perfekter Sonntag mit einer intensiven Bodyweight-Session beginnt und mit Bikram-Yoga endet. Und dann gibt es solche (inklusive der Autorin dieses Artikels), für die das wie die reinste Qual klingt. Doch häufig geht Unsportlichkeit Hand in Hand mit Scham. Man schämt sich, dass man nicht fit genug ist oder, dass man keine gute Kondition hat. Und das löst einen wahren Teufelskreis aus. Denn auf Scham folgen Hemmungen, die einen wiederum davon abhalten, es doch noch mit Sport zu versuchen.

Und dann kommt noch dazu, dass die Fitness-Influencer auf Instagram & Co. einfach *perfekt* aussehen. Sie sind gestählt, schlank, muskulös und natürlich irrsinnig fit. Mit einem Körper, der nicht der Skinny-Norm entspricht, fühlt man sich so schnell mal ausgeschlossen.

Unsere Körper sind aber für Bewegung geschaffen. Deshalb kann jeder Mensch Sport machen. Ja, auch solche Sportarten, die einen intensiven Einsatz verlangen. HIIT ("High-Intensity Interval Training") ist ein gutes Beispiel. Bei diesen Workouts geht es darum, in kürzester Zeit die Muskeln zu trainieren und die Ausdauer zu stärken. Und wenn man es mit einem Sprichwort umschreiben müsste, wäre es folgendes: "No Pain, No Gain." Das stimmt auch zum Teil, doch die Schmerzgrenze ist bei unsportlichen Menschen früher erreicht als bei jemanden, der fünfmal die Woche trainiert. Deshalb haben wir 4 (+einmal Stretching) HIIT-Videos rausgesucht, die perfekt für AnfängerInnen sind:

Zum Aufwärmen:

HIIT-Übungen – Knieschonend & ohne springen:

HIIT-Workout – geringe Belastung:

HIIT – Body-Positive Workout:

HIIT im Sitzen – für Verletzte & Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung:

