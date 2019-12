Lizzie McGuire war gestern: Hilary Duff zeigt sich mit superkurzem Bob

Haben es endlich alle kapiert? 2020 wird das Jahr der kurzen Haare. So zirka jede Promi-Dame, die trendtechnisch etwas auf sich hält, hat in den letzten Monaten dutzende Zentimeter an Haaren gelassen. Jetzt auch Hilary Duff.