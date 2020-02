Du bist auf der Suche nach *dem* Hochzeitskleid? Gar nicht so einfach, oder? Hol dir am besten Inspiration bei den Promi-Damen. Wir haben unsere liebsten Brautkleider zusammengesucht!

Pippa Middleton mit Ehemann James Matthews in ihrem Traumkleid am 20. Mai 2017

Wenn es darum geht, unser Traum-Hochzeitskleid zu finden, steht wahrscheinlich viel auf dem Spiel. Von trägerlos bis langärmlig, von Meerjungfrau-Schnitt bis hin zum Ballkleid, von Spitze bis Satin - die Möglichkeiten sind endlos und das kann ganz schön überwältigend sein. Ein guter Weg, um unsere Vorlieben und Abneigungen einzugrenzen, ist es, sich Inspiration bei den Brautkleidern der Prominenten zu holen. Gerade, wenn du nach einem eher unkonventionellem Kleid suchst (weil ... will nicht jeder, dass bei der Hochzeit alle Gäste Augen machen?!?!), bist du bei den Stars und Sternchen gut aufgehoben. Die wählen in der Regel nämlich eher ungewöhnliche Styles, über die man in Geschäften nicht unbedingt stolpern würde.

Aber obwohl Promis erstklassige Designer zur Verfügung haben, kannst auch du erschwingliche und für Normalos zugängliche Brautkleider finden, die deinen Stil widerspiegeln, wenn du nur genau suchst. Um euch zu helfen, haben wir unsere Lieblingshochzeitskleider der letzten Jahre ausgegraben und Lookalikes gefunden. Egal, ob du dich in die schönen Knöpfe von Priyanka Chopra-Jonas oder die Statement-Ärmel von Hilary Duff verliebt hast, du kannst die Brautkleid-Styles dieser Promis mit deinem ganz persönlichen Touch nachshoppen.

7 der schönsten Promi-Brautkleider ALLER ZEITEN!

Hilary Duff

Hailey Bieber

Sophie Turner

Meghan Markle

Priyanka Chopra-Jonas

Gwyneth Paltrow

Ashley Greene

Hochzeit: Diese Brautkleider haben es auch in sich – und sind wesentlich günstiger!

