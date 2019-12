Hündin stirbt aus Angst vor Feuerwerk in den Armen ihres Herrchens

Eine traurige Nachricht ereilt uns aus Argentinien: Ein Hund ist an einer Panikattacke ausgelöst durch ein Feuerwerk in den Armen seines Herrchens gestorben.

Böllern an Silvester? Für viele ein ausgelassener Spaß, doch für Tiere eine enorme Belastung. Ein tragischer Fall aus Argentinien zeigt nun, wie gefährlich die Silvesternacht für unsere Tiere sein kann. Ein Hündin ist aufgrund eines Feuerwerks so sehr in Panik geraten, dass sie in den Armen ihres Herrchens gestorben ist. "Euer Spaß hat sie getötet", schrieb die Hundebesitzerin Antonella Modasjazh auf ihrer Facebook-Seite. Ihr Sohn versuchte die Hündin zu beruhigen – erfolglos. Mehr Infos im Video:

