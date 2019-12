Fürchtet sich dein Hund zu Silvester vorm Feuerwerk? 3 Tipps gegen den Stress

Feuerwerk ist beeindruckend. Egal, wie oft man das Lichtermeer am dunklen Himmel schon beobachtet hat, jedes Mal wird man von einem kindlichen Staunen ergriffen. Doch dieser kleiner Moment der Freude verursacht nicht nur eine massive Umweltverschmutzung, sondern ängstigt auch unsere besten Freunde – Hunde!

Ihr Gehör ist extrem sensibel, sodass laute Geräusche sie nicht nur irritieren, sondern in eine Art Schockzustand versetzen können. Und das kann sogar tödlich ausgehen – vor allem, wenn es sich um kleine Vierbeiner handelt. So ging auch das Posting von Susan Paterson auf Facebook viral, die ihren 18 Monate alten Welpen Molly wegen dem Feuerwerk verlor. Die kleine Hündin hatte nämlich einen Herzinfarkt wegen dem Stress. Und das, obwohl sie nicht einmal direkt bei der Lichtershow zugegen war:

In einem anderen Fall war die körperliche Anspannung eines Labradors so extrem, dass seine Linsen platzten. Das Besitzerpaar bemerkte erst am nächsten Tag, dass ihre Augen sich verändert hatten. Beim Tierarzt hieß es dann, dass die Hündin wegen der Stresssituation blind geworden war.

Am besten wäre es für Tier, Erde und Mensch, wenn wir ganz mit den Feuerwerken aufhören würden. So lange das aber nicht passiert, muss es andere Wege geben, um den Hunden die Angst ein bisschen zu nehmen. Johannes Janssen von HempMate, Hersteller von CBD-Produkten, gibt drei Tipps gegen den Stress:

Auslasten und Beschäftigen

Damit der Hund die Angst besser verarbeiten kann, wenn schon Tage vorher die ersten Knaller gezündet werden, ist es ratsam, dass Besitzer den Hund an diesen Tagen immer mit der Leine absichern. Außerdem sollten Halter ihre Tiere am Silvestertag so gut es geht beschäftigen, körperlich als auch geistig. Ein ausgedehnter langer, aber entspannter Spaziergang, Apportier-, Geschicklichkeits- oder Geruchsspiele sind das perfekte Work-out. Ist der Vierbeiner tagsüber ausgelastet, kann er am Abend eher zur Ruhe kommen.

Ablenkung und Schutz

Noch bevor die ersten Böller fliegen, sollte der Hund abgelenkt sein oder Schutz finden. Im Haus kann man Vorkehrungen treffen, um dem Tier den Abend zu erleichtern. Beispielsweise könnten die Fenster abgedunkelt werden, sodass keine Lichtblitze in das Haus dringen. Manchen Tieren helfen auch alltägliche, vertraute Klänge, wie Musik oder ein eingeschalteter Fernseher, welche als Ablenkung dienen und das Knallen und Donnern übertönen. Besitzer können auch sogenannte Schutzzonen einrichten. Zum Beispiel einen Raum, der Außengeräusche gut dämmt. Eine Hundebox, ein Platz unter dem Bett oder im Kleiderschrank können dem Tier als Rückzugsort angeboten werden.

Auch Leckerlies und Spielzeuge können Abhilfe schaffen. Kauen und Nagen entspannt die meisten Hunde. Und auch wenn es vielleicht merkwürdig klingt, weil man Tiere nicht mit CBD in Verbindung bringt: Hanfkekse können helfen! Sie regen den Appetit der Hunde an, was Verdauungsbeschwerden vorbeugen kann. Außerdem wirkt das Mittel stress- und angstlösend. Die beste Wirkung entfaltet CBD (vor allem in geringer Dosierung) aber, wenn man es schon Tage vor dem stressigen Event beginnt zu verabreichen.

Normal Verhalten

Egal wie schwer es fällt - an diesen Tagen sollten Hundebesitzer ihr Tier nicht bemitleiden oder gar bedrängen, wenn es sich verkriecht. Am besten ist es, sich ganz normal zu verhalten. Das gibt dem Tier ein Gefühl von Sicherheit. Auf keinen Fall sollte auf jedes Bellen oder Winseln reagiert werden, denn das bestärkt die Tiere in ihrer Furcht. Das bedeutet jedoch nicht, den Hund zu ignorieren. Wissen Besitzer, dass ihr Tier große Angst vor Knallgeräuschen hat oder generell sehr schreckhaft und vorsichtig ist, sollten sie es am Jahreswechsel nicht alleine lassen und dem Tier Schutz und Geborgenheit geben, sich aber nicht aufdrängen.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren: