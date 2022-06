"Ich bin so von Natur aus" - Roberto Blanco wird 85

Die 70er- und 80er-Jahre waren goldene Zeiten für das öffentlich-rechtliche Fernsehen, dank Krimis wie "Derrick" oder "Tatort" sowie den Shows "Dalli Dalli" oder "Wetten, dass..?". In diese Zeit fällt auch der Aufstieg von Roberto Blanco. 1972 trällerte er "Ein bisschen Spaß muss sein" - ein Songtitel, der zum geflügelten Wort wurde. 50 Jahre später wirkt der Showmaster und Schlagerstar so fröhlich, wie eh und je und feiert am Dienstag seinen 85. Geburtstag.

"Ich bin so von Natur aus, das kann man nicht spielen", resümiert er selbstbewusst im Videointerview mit der Deutschen Presse-Agentur in München, wo er früher einmal wohnte. "Ich danke Gott jeden Tag, dass ich so bin. Das ist auch der Grund, warum das Publikum mich mag." Rassismus habe er als Person of Color nicht erfahren: "Ich wurde immer respektiert, deswegen kenne ich sowas Gott sei Dank nicht."

Inzwischen lebt der Deutsch-Kubaner im schweizerischen Ermatingen am Bodensee mit seiner Frau Luzandra Strassburg. Seinen Geburtstag wird er aber in Berlin feiern. Noch bis Mitte Juni steht auf der Bühne des Schlossparktheaters in der Komödie "Monsieur Claude und seine Töchter - Teil 2", auch an seinem Ehrentag. "Ich habe am Theater einen Raum gemietet, nach der Vorstellung feiere ich da mit Kollegen, Freunden und meiner Frau", sagt Blanco - und lacht, wie so oft während des Gesprächs.

Kann so einer überhaupt schlecht gelaunt sein? "Ich bin ein Mensch, kein Roboter, aber das ist etwas Privates", erklärt der Sänger und Schauspieler. "Wenn mir etwas nicht gefallen hat, dann ziehe ich mich zurück. Aber das dauert nicht sehr lang bei mir. Das Leben ist zu kurz, als dass ich mich über so etwas lange ärgern würde."

Schlechte Laune also, die rasch wieder verfliegt. Blanco führt das nicht zuletzt auf seine Kindheit zurück. Die sei wunderschön gewesen. Geboren wurde Blanco am 7. Juni 1937 in Tunis. Seine Mutter starb, als er zwei Jahre alt war. Also kümmerte sich der Vater um ihn, der Kubaner Alfonso Zerquera. Während der Sommerferien durfte er mit dem Folklore- und Varieté-Künstler durch Europa und Afrika touren. 1956 bekam er seine erste Rolle im Kriegsfilm "Der Stern von Afrika" und durfte 1958 mit der berühmten Tänzerin Josephine Baker auf Tournee gehen. Sein Durchbruch kam 1969, als er in "Heute so, morgen so" die Launen der Liebe besang. Ein Song, der 1973 auch Titel seiner ersten eigenen TV-Show wurde.

Roberto Blanco - die Stimmungskanone, wie man damals noch sagte, allgegenwärtig in Fernsehshows, auf Partys, am roten Teppich. Er kannte und kennt Gott und die Welt, Popstar Michael Jackson ebenso wie den deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl, den Sänger Udo Lindenberg, Tennisstar Boris Becker oder den Schauspieler Dieter Hallervorden.

In den 2000er-Jahren dann ein Knick. Die Illustrierten, die ihn zuvor bejubelt hatten, schrieben nun über finanzielle Probleme und die Schlammschlacht mit seiner ersten Ehefrau Mireille und seiner Tochter Patricia. In seiner 2017 erschienenen Autobiografie "Von der Seele" gestand Blanco Seitensprünge ein. Der Streit soll sich aber ums Geld gedreht haben. "Diese Familie ist für mich - leider muss ich sagen - gestorben", erklärte er damals. Heute will er dazu nichts mehr sagen, räumt nur ganz generell auf sein Leben bezogen ein: "Natürlich habe ich Fehler gemacht, jeder macht Fehler. Aber wichtig ist, was in der Zukunft kommt, darauf muss man sich konzentrieren."

Dass mit 85 der Tod um die Ecke lauert, schreckt den Optimisten nicht: "Das Einzige ist, wovor ich Angst habe, sind die Menschen, aber nicht davor, dass der liebe Gott mich holen will. Menschen machen Kriege und zerstören die Natur." Sein Wunsch: "Einzuschlafen und nicht mehr aufzuwachen, vielleicht in zehn Jahren. Jeder wird mal drankommen und niemand weiß, wann."