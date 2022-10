In Seitenlage: So gibt man dem Baby Nasentropfen

Mit einer verstopften Nase haben es Babys schwer, aus Brust oder Flasche zu trinken. Tropfen machen die Nase wieder frei. Ein Kinderarzt erklärt, wie Eltern die den Kleinen am besten geben.

Nasentropfen sollten Babys am besten in der Seitenlage verabreicht werden. Dazu rät der Kinderarzt Guido Judex in der Zeitschrift "Baby und Familie" (Ausgabe 10/2022). Die Rückenlage eignet sich weniger. Denn dann geraten die Tropfen zu tief in die Nase und rinnen in den Rachen.

Liegt das Baby auf der Seite, tropfen Eltern am besten ins untere Nasenloch. Laut Kinderarzt Judex reicht es erst einmal, wenn ein Nasenloch frei ist. Dann können die Kinder wieder durch die Nase atmen - und damit gelingt das Trinken wieder besser.

Doch welche Tropfen sind die richtigen? Kinderarzt Judex rät zu pflegenden Präparaten mit Kochsalz oder Meersalz. Sie sorgen dafür, dass der Nasenschleim flüssiger wird.

Ist die Nase ganz zu, können kurzzeitig auch abschwellende Tropfen helfen. Die dürfen aber nicht länger als eine Woche zum Einsatz kommen.