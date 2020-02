CBD beziehungsweise Cannabidiol ist wegen seiner positiven Wirkungen auf unsere Gesundheit schon seit längerem in aller Munde. Und auch unsere Haut soll CBD zum Strahlen bringen...

Um CBD, einem Wirkstoff, der aus Cannabis gewonnen wird, ist in den letzten Jahren ein regelrechter Hype entstanden. Gerechtfertigt! Das Cannabinoid hat nämlich - wissenschaftlich belegt - angstlösende und schmerzstillende Wirkung und hilft sogar bei den Nebenwirkungen einer Chemotherapie. Und um den weißen Elefant im Raum gleich anzusprechen: Der Stoff wird aus der weiblichen Hanfpflanze gewonnen und hat im Gegensatz zu THC keine berauschende Wirkung.

Weniger bekannt ist hierzulande, dass CBD außerdem ein kraftvolles Antioxidans ist. CBD regt die Zellerneuerung an und eignet sich daher perfekt für Anti-Aging-Kosmetik. Und genau da setzt das österreichische Startup INDICA an. Was? Neuigkeiten auf dem österreichischen Beauty-Sektor? Richtig gehört.

"CBD ist die Krönung unseres Produkts"

"Unser Ziel war es, ein Produkt zu kreieren, welches auch ohne CBD absolut fantastisch ist und CBD ist dann quasi die Krönung. Mit INDICA Skincare ist es uns gelungen, die erste hundertprozentige Naturkosmetik-Produktlinie mit CBD am Markt zu entwickeln", sagt INDICA-Gründer Christoph Richter. Die CBD-Hautpflege ist dabei nicht nur die erste biozertifizierte, sondern auch

rein pflanzlich

silikonfrei

frei von Parabenen und Aluminum

parfumfrei und

tierversuchsfrei!

Die erste zugelassene und am höchsten konzentrierte CBD Gesichtscreme Europas

Die Creme wirkt dabei laut Hersteller wie ein Schutzschild gegen schädliche Umwelteinflüsse, denen die Haut tagtäglich ausgesetzt ist. Zusatz-Highlight? Die Tagespflege verfügt mit Lichtschutzfaktor 20 außerdem über einen relativ hohen SPF, was bei Naturkosmetik sonst eher selten vorzufinden ist.

Hautpflege: Für wen ist die CBD-Creme geeignet?

Die Indica CBD City Detox Tagescreme ist eine tägliche Feuchtigkeitscreme für *alle* Hauttypen, Männer- und Frauenhaut geeignet, wurde aber speziell entwickelt, um umweltbedingte Hautprobleme wie

fahle Haut

Entzündungen

Hautunreinheiten

und verstopfte Poren

zu neutralisieren und die frühzeitige Hautalterung für strahlende und gesunde Haut zu verhindern. Neben dem Hauptwirkstoff CBD sollen dafür unter anderem auch Hanfsamenöl (dank Omega-3,6 und 9 unglaublich nahrhaft), Aloe Vera (feuchtigkeitsspendend und beruhigend) und Hyaluronsäure (Anti-Aging) sorgen. Finden wir gut!

Die Creme gibt es für 42 Euro direkt auf der INDICA-Homepage zu kaufen und soll im Laufe des Jahres auch bei den großen Parfümerie-Ketten gelistet werden.

