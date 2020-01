Ehrlich gesagt. Interviews über Finanzen.

Dieser gesamte Seiteninhalt ist eine Entgeltliche Einschaltung der BAWAG P.S.K.







Angela P. im Interview

Angela P. ist 40 Jahre alt und ausgebildete Großhandelskauffrau. Seit 15 Jahren arbeitet die Mutter von zwei Kindern als Angestellte im Bereich Erwachsenenbildung, zugunsten der Familie derzeit im Ausmaß von 30 Wochenstunden. Die Wienerin ist verheiratet und lebt seit einigen Jahren in einem Haus am Stadtrand.

Sparst du Geld? Wenn ja, wie viel? Legst du es in irgendeiner Form an?

Ich investiere in zwei fondsgebundene Lebensversicherungen und lege Geld für die Kinder in Bausparverträgen an. In Summe sind das monatlich rund 400 Euro. Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, rechtzeitig etwas beiseitezulegen, um sich nicht auf Zuwendungen des Staats oder der Familie verlassen zu müssen.

Wofür gibst du gern Geld aus?

In erster Linie für meine Kinder. Ich kaufe Kleidung und Spielsachen und will ihnen auch eine abwechslungsreiche Freizeit ermöglichen: Reiten, Tennis, Pfadfinder. Das kostet …

Für mich kaufe ich gern Dekoartikel und Bastelzubehör. Ich liebe es, unser Zuhause kreativ zu gestalten.

Redest du mit deinem Freundeskreis übers Geld?

Nein. Das ist ein Tabuthema, so ähnlich wie Sex.

Würdest du von dir selbst behaupten, dass du gut mit Geld umgehen kannst?

Ja. Ich habe das Gefühl, ich habe meine alltäglichen Ausgaben gut im Griff, einen Überblick über die Fixkosten sowieso. Das muss man als Mutter auch, glaube ich, weil man ja nicht nur für sich allein die Verantwortung trägt.

Wer kümmert sich in deiner Familie um die Finanzen?

Das bin sicher meistens ich. Natürlich spreche ich mich mit meinem Mann ab, wenn es um größere Anschaffungen geht oder um die Frage, wie wir Geld anlegen. Früher hatten wir einen unabhängigen Finanzberater, aber mittlerweile nehme ich die Dinge selbst in die Hand und würde das in Zukunft nicht anders machen.

Interessierst du dich für Finanzthemen beziehungsweise für Finanzprodukte wie Aktien oder Fonds?

Ich interessiere mich grundsätzlich für Finanzen, vor allem, wenn es mein eigenes Geld betrifft. Im Hinblick auf Geldanlageprodukte wie Aktien oder Fonds finde ich den Markt sehr komplex und unübersichtlich ist. Es gibt Tausende Produkte, die über Banken oder Versicherungen angeboten werden, und noch viele mehr, die man über ein persönliches Direktdepot kaufen kann.

Wie informierst du dich über die unterschiedlichen Möglichkeiten?

Im Moment bin ich eigentlich ganz froh, dass ich meine Altersvorsorge zufriedenstellend geregelt habe und nicht aktiv auf der Suche nach Alternativen bin. Ich würde aber jedenfalls auf Nachhaltigkeit achten, wenn ich in einen Fonds investiere. Dazu gibt es sehr genaue Kriterien.

Was war für dich ausschlaggebend, deine Finanzen selbst in die Hand zu nehmen?

Sicher die Finanzkrise 2008! Wir haben davor – aus mangelndem Wissen und sicher auch zu gutgläubig – einige Finanzprodukte gekauft, die sich im Nachhinein als Katze im Sack entpuppt haben, obwohl man uns eine „sichere Geldanlage“ versprochen hatte. Danach war für mich klar: Ich muss mich besser informieren, um die Dinge zu verstehen, sonst bringt das nichts.

Weitere Interviews findest du hier:

Sarah M. im Interview

Johanna S. im Interview

Christine L. im Interview

Über Geld reden? Das können wir!

Sei dabei, und komm zum MoneyTalk am 27. Februar in Salzburg. NEWS-Chefredakteurin Kathrin Gulnerits führt durch einen spannenden Abend – unter anderem mit Stargast und TV-Moderatorin Barbara Fleissner.