Irina Shayk nach Trennung: "Ich breche auseinander"

Unter den großen Promi-Trennungen im Jahr 2019 gesellten sich leider Gottes auch Irina Shayk und Bradley Cooper: Anfang Juni letzten Jahres bestätigen das Model und der Schauspieler das Beziehungs-Aus nach vier gemeinsamen Jahren. Davor soll es lange Zeit gekriselt haben. Das Paar hat einen gemeinsame Tochter: Die dreijährige Lea De Seine bekamen wir vor einigen Monaten das erste Mal zu Gesicht. Mehr dazu lest ihr hier. Nun äußerte sich Irina Shayk öffentlich über die Trennung und betonte, das Wohlergehen der gemeinsamen Tochter liege sowohl ihr als auch Bradley sehr am Herzen.

"Oh Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich breche auseinander"

"Ich habe eine starke Persönlichkeit und weiß definitiv, was ich will. Ich glaube, manche Männer schreckt das ab", erzählt das Model im Interview mit Vogue. "Wenn jemand raus aus meinem Leben ist, kappe ich alle Verbindungen. Manchen macht diese Kälte Angst. Aber ich denke, dass viele Leute nicht wissen, dass unter dieser Oberfläche eine nette, süße Person ist, die in Interviews weint", so die 34-Jährige weiter. Auch wenn sie genaue Vorstellung hat, wie ihr Leben nach einer Trennung aussehen soll, hätte sie es trotzdem nicht einfach. Es sei schwierig eine Balance zwischen der Versorgung ihrer Tochter und ihrer Arbeit zu finden. "Glaub mir, es gibt Tage, da wache ich auf und denke 'Oh Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich breche auseinander", erklärt Shayk weiter.

