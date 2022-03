Instagram-Takeover von irinahp

Außergewöhnlich, aber alltagstauglich! So lautet die Devise von Fashionista Irina Peicu, auf Instagram besser bekannt als „irinahp“. Sie ist die Queen der kreativen Fashion-Reels und begeistert auf Instagram täglich über 420.000 Menschen mit ihren Looks. Irina Peicu ist Mode-Bloggerin – mit ihrem schrillen, positiven und doch so bodenständigen Auftreten kommt sie unglaublich gut an. Sie und ihr Mann Raresh - er ist übrigens auch Mode-Blogger - sind fast täglich an den wunderschönsten Ecken Wiens anzutreffen, wo sie ihre vielen Foto- und Video-Ideen in die Realität umsetzen.

Die Wahlwienerin – sie lebte auch schon in Paris und einigen anderen Städten – hat einen sehr außergewöhnlichen Stil, der aber trotzdem alltagstauglich ist, begleitet exklusiv für dich den WOMAN DAY.

Instagram-Takeover: irinahp postet für WOMAN

Irina Peicu aka @irinahp hat 420.000 Follower auf Instagram. Sie weiß also genau, wie man die Plattform wirksam bespielt. Am WOMAN DAY legen wir unseren Instagram-Channel in ihre Profi-Hände: Irina wird den ganzen Tag über Content posten, der dich inspiriert und durch den Tag begleitet.

Um dabei zu sein, musst du nur WOMAN auf Instagram folgen. Viel Spaß!

Hier geht’s zum Instagram-Channel von WOMAN