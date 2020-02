IT Cosmetics entwickelt gemeinsam mit plastischen Chirurgen revolutionäre Produkte, mit denen sich jede Frau richtig wohl in ihrer Haut fühlen kann. Am Dienstag, den 3. März 2020, lädt die innovative Kosmetikmarke zu einem einzigartigen Event ins Grand Hotel Wien: IT Cosmetics präsentiert die Confidence Conference, eine inspirierende Podiumsdiskussion für mehr Selbstbewusstsein von Frauen für Frauen.

Unter dem Motto CHANGE THE CONVERSATION ABOUT BEAUTY wird dieses wichtige Thema aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet: Moderatorin Sasa Schwarzjirg, die offizielle Markenbotschafterin von IT Cosmetics in Österreich, begrüßt fünf erfolgreiche Frauen auf der Bühne, die ihre Vision, ihre Erfahrungen und ihre Meinung zum Thema „Confidence“ live vor dem Publikum diskutieren.

Diese Podiumsteilnehmerinnen sind mit dabei:

Euke Frank, Chefredakteurin von WOMAN

Andrea Schmoranzer-Jerabek, General Manager L´Oréal Luxe Österreich

Kerstin Ortlechner, Dermatologin

Claudia Scheiber-Daublesky, Marketingleitung Douglas Österreich

Christl Clear, Influencerin

Die IT Cosmetics Confidence Conference startet am 3. März um 19 Uhr beim Get-together mit Getränken und Fingerfood, die rund einstündige Podiumsdiskussion beginnt um 20 Uhr. Die Besucherinnen und Besucher erwarten Goodie Bags und Make-up Stationen für einen selbstbewussten IT-Look sowie ein Vorher-Nachher-Foto vom Profi-Fotografen.

