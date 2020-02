Er tritt in die Fußstapfen seines Vaters und er macht es mindestens genauso gut: Jamie Olivers Sohn Buddy erklärt euch jetzt, wie man Spaghetii Bolognese zubereitet.

Jamie Oliver ist für seine italienischen Rezepte bekannt. Die Leidenschaft, die er fürs Kochen aufbringt, dürfte er an einen seiner Söhne weitergegeben haben. Vor kurzem postete der Starkoch nämlich ein Video seines Sohnes Buddy, der mit mindestens genauso viel Begeisterung fürs italienische Essen eine Bolognese zaubert wie sein Vater – und die kann sich sehen lassen! Mit diesem Rezept landen Vater und Sohn einen Millionen-Hit auf Instagram. Wir sind uns ziemlich sicher, dass die Cuteness des Jamie Oliver Mini-Mes mehr dazu beigetragen hat als das Rezept selbst...

"I show you how to make 'Buddy Bolognese'"

Zuerst gibt er das Fleisch in die Pfanne, dann das Gemüse, danach die Tomatensauce und JETZT KOMMT der Geheimtipp des Nachwuchs-Kochs: "Ich gebe zwei Esslöffel Balsamicoessig in die Sauce – statt dem Wein", erklärt der 9-Jährige im Video. Dann vermischt er die Pasta mit der Sauce und gießt nochmal mit einem Heferl Nudelwasser auf. "Man kann nie genug Käse drübergeben", empfiehlt er am Ende des Videos und wischt ganz professionell mit dem Ärmel die Reste der Sauce vom Tellerrand weg. Grandios! Sogar Jennifer Aniston gefällt dieses zuckersüße Video – wir haben dann auch sogleich aufs Herzerl gedrückt und hoffen auf noch mehr Kinder-Menüs à la Buddy!

Jamie Oliver ist seit Juni 2000 mit Juliette Norton verheiratet. Die beiden haben drei Töchter und zwei Söhne. Auf dem Foto war Buddy noch ein Säugling.

