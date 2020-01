Schadenfreude? Nein, danke! Wir lachen gerne *mit* den Stars. Und unser neuestes, liebstes Insta-Posting fordert genau dazu auf. "Game of Thrones"-Star Jason Momoa hat nämlich zwei Videos von sich gepostet, in denen er in der Badewanne sitzt. Einmal mit gaaaanz viel Schaum & einmal vertieft in einen schnulzigen Liebesroman:

Sind wir alleine mit dem Wunsch, Momoa möge doch eine Reality-Show über sein Leben hosten ("Keeping Up with Aquaman" wäre zum Beispiel ein passender Titel)? Darin führt er uns durch sein Eigenheim, das er mit Ehefrau Lisa Bonet bewohnt, zeigt uns seine liebsten Freizeittätigkeiten wie Bartstutzen, Muskeltraining und eben das Leben in der Badewanne.

Leider steht aber keine eigene Jason Momoa-Show ins Haus, doch ein bisschen mehr wird es noch vom Schauspieler zu sehen geben. Denn die lustigen Clips entstanden für Rocket Mortgage, einer Immobilienfirma, die schon das vierte mal einer der Hauptsponsoren der Superbowl am 2. Februar 2020 ist. Das Großevent ist nämlich nicht nur für die sportliche Leistung bekannt, sondern auch für die Halftime-Show und die Werbungen, die extra für den Abend produziert werden.

Mal sehen, wie *nah* wir Momoa da kommen werden. Aber in der Zwischenzeit, hier noch ein Clip der Kampagne:

