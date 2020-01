Jennifer Lawrence hat kürzlich Cooke Maroney geheiratet. Und obwohl das Paar in Rhode Island, also in der Nähe von New York, geheiratet hat, befindet sich ihr Hauptwohnsitz in Los Angeles. Als eine der Top-Schauspielerinnen Hollywoods macht das auch Sinn, doch da ist noch eine Sache, die JLaw in New York klären muss. Und zwar den Verkauf ihres Luxus-Penthouses auf der eleganten Upper East Side.

(c) Compass Realty

Das scheint aber nicht ganz nach Plan zu laufen, denn wenn man sich die Preisentwicklung der Wohnung ansieht, merkt man, dass der Preis von 15,4 Millionen im November auf "nur" 12 Millionen Dollar runtergesetzt wurde. Ein wahres Schnäppchen also...

Lawrence selbst war 2016 in die 378-Quadratmeter-Wohnung gezogen. Damals kostete sie noch 15,6 Millionen Dollar. Die Oscar-Preisträgerin wird beim Verkauf einen Millionenverlust einstecken müssen.

(c) Compass Realty

Neben der geschmackvollen Inneneinrichtung kommt die Wohnung noch mit einer zweistöckigen Außenterrasse mit allem, was man sich wünschen kann: Außenküche, Kamin, eine eingebaute Tischtennisplatte und natürlich dei Aussicht auf die Stadt & den Hudson River. Natürlich gibt es im Haus einen Privat-Pool, ein Fitnessstudio, eine Sauna, einen Vorführraum und eine Lagerhalle.

Na, wer sucht nach einer neuen Bleibe?

(c) Compass Realty

(c) Compass Realty

(c) Compass Realty

(c) Compass Realty

(c) Compass Realty

