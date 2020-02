OK. Was war da bitte gestern Nacht los? Jedes Jahr ein Highlight des Super Bowls ist bekanntermaßen die Halbzeit-Show. Diesmal traten Shakira und Jennifer Lopez im Hard Rock Stadium in Miami auf - und wo sollen wir bitte anfangen? Die Musik stand bei den zwei Latinas jedenfalls nicht unbedingt im Vordergrund. Die 43-jährige Shakira startete mit einer recht lasziven Show mit ihrem allseits bekannten Bauchtanz und hatte sogar eine "Zungen-Einlage" (???) parat. Wir können es nicht besser erklären und raten euch, es einfach selbst anzusehen:

Dann stagedivte Shakira in die Ferne und überließ J.Lo die Bühne. Die kam im Leder-Sado-Maso-Outfit, wechselte dann in einen engen Glitzerfummel, gefolgt von einer Poledance-Einlage. Unterstützung bekam Jennifer Lopez bei ihrem Song "Let's get Loud" von ihrer elfjährigen Tochter Emme Maribel, die einen Kinderchor anführte.

J.Lo mit Töchterchen Emme

Großes Finale zu zweit

Beim großen Finale waren dann beide Latino-Superstars auf der Bühne zu sehen und boten eine Show voller Energie - und Hüftwackeln. Gewonnen haben am Ende übrigens die Kansas City Chiefs. Uns interessiert nach der Showeinlagen von Jennifer Lopez und Shakira aber vor allen Dingen eines: WIE KANN MAN MIT ÜBER 40 NOCH SO VOLLER ENERGIE SEIN?! Verratet uns euer Geheimnis ... bitte!

Auch Österreich war vertreten

Übrigens: Zumindest outfittechnisch können wir uns ein bisserl fühlen wie die zwei Granaten: J.Los und Shakiras maßgeschneiderte Kostüme der Modedesigner Versace und Peter Dundas waren über und über Swarovski-Kristallen bestückt. Selbst die Adidas-Schuhe von shakira wurden mit Swarovskis besetzt.