Wusste fast niemand: Jessica Alba wurde als Teenagerin entführt

Jessica Alba (38) feierte nach ihren Rollen im Tanzfilm "Honey" und den Comic-Verfilmungen "Sin City" und "Fantastic Four" ihre größten Erfolge. Bei den Dreharbeiten der Serie "Flipper“ in Australien wurde die damals 15-Jährige Jessica Alba gekidnappt. 14 Stunden später wurde die Schauspielerin gefunden - gefesselt und geknebelt in einem Kofferraum. Als sie gefunden wurde, konnte sie sich an nichts erinnern. Bis heute ist dieses Thema Tabu. Jessica Alba äußerte sich noch nie zu dem Vorfall. Mehr dazu im Video:



