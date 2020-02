Lieblings-Oscar-Schnappschuss: Joaquin Phoenix verschlingt Burger mit seiner Freundin

Es gibt nur wenige Dinge, die so gut sind wie sich nach einer durchzechten Partynacht die High Heels von den Füßen zu reißen, in bequeme Sneakers zu schlüpfen und sich mit seinem Liebi gepflegt einen Burger reinzuziehen. Schön, dass es Hollywood-Stars da nicht anders geht. Deshalb freuen wir uns gerade so so sehr über den Schnappschuss von Oscar-Preisträger Joaquin Phoenix (45), der mit seiner Freundin Rooney Mara (34) auf einer Stiege fotografiert wurde, als sie gerade herzhaft in vegane Burger beißen. Die Trophäe zwischen den beiden, Rooney in bequemen Convers und Joaquins Blick wieder mal EINMALIG. Wir haben erst kürzlich darüber geschwärmt, wie er seine Partnerin ansieht... Mehr darüber lest ihr hier.

So feiert Joaquin Phoenix seinen Oscar-Erfolg

Auf alle Fälle zeigt dieses Bild wieder einmal: Hollywood-Stars sind halt auch nur Menschen. Und Joaquin Phoenix, der übrigens seinen ersten Oscar als bester Hauptdarsteller für die Rolle des "Joker" bekam, erheitert unsere Gemüter nicht nur mit diesem Schnappschuss, sondern auch mit seiner Dankesrede.

Die Zeit auf der Bühne nutzte der 45-Jährige nämlich, um sich gegen Ungerechtigkeiten stark zu machen: "Gegen den Gedanken, dass eine Nation, ein Volk eine Rasse, ein Geschlecht oder eine Spezies das Recht hätte, andere zu beherrschen, zu kontrollieren oder auszunutzen", so Phoenix. Der Schauspieler, der seit seiner Kindheit vegan lebt, kritisiert vor allem die Massentierhaltung: "Wir fühlen uns dazu berechtigt, eine Kuh künstlich zu befruchten, ihr nach der Geburt ihr Kind zu stehlen, obwohl ihre qualvollen Schreie unmissverständlich sind." Die ganze Rede seht ihr im Video:

