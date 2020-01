Don't judge a book by its cover – beziehungsweise: Bewerte ein Pärchen nicht nach ihrem Aussehen. Denn Joaquin Phoenix (45) und Rooney Mara (34) passen visuell irgendwie so gar nicht zueinander. Und trotzdem leben die beiden seit vier Jahren in einer glücklichen und stillen Beziehung.

Still deswegen, weil man fast gar nichts über ihr Liebesleben weiß. Und das ist ziemlich beeindruckend, zumal Phoenix wie Mara zu den Top-SchauspielerInnen in Hollywood zählen. Der Öffentlichkeit haben sie sich in den letzten Monaten aber schon ein bisschen mehr geöffnet. Und bei ihrem letzten gemeinsamen Auftritt zeigten sie, dass Humor in ihrer Beziehung eine wichtige Rolle zu spielen scheint.

Denn auf dem roten Teppich der Golden Globes konnte man einen verliebten Joaquin Phoenix beobachten, der wiederum mit Herzerlaugen seine Freundin beim Posen beobachtete.

Hier himmelt Joaquin Phoenix noch ungesehen...

...und hier lacht Rooney Mara schon:

An alle Singles da draußen: Sucht euch auch einen Partner oder eine Partnerin, die euch genau so anhimmelt!

Diese Artikel könnten euch auch interessieren: