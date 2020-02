Könnt ihr euch noch an JoJo erinnern? 16 Jahre nach "Leave (Get Out)" singt sie wieder

2004 war ein großes Jahr für die 14-jährige JoJo: Mit ihrem Hit "Leave (Get Out)" landete sie in den Charts. Danach verlief ihre Karriere aber eher unauffällig. Doch jetzt ist sie wieder zurück!

Liebe 90's Kids, wisst ihr noch, wer JoJo ist? Sie war eins unserer Vorbilder in den frühen 2000ern, als wir selber mitten in der Pubertät steckten. Als 13-jährige (!) Sängerin zeigte sie uns, wie cool Teenies sein können – und wie stylisch. 2004 war der Höhepunkt ihrer Karriere. Und zwar mit folgendem Song:

JoJo ist damit nicht nur die jüngste Künstlerin mit einem Nummer-Eins-Hit in den Billboard Charts. Der Song traf den Zeitgeist-Nagel auch *totally* auf den Kopf. Wir alle wollten den Lowcut-Minirock mit den übereinander getragenen Tanktops rocken! Für manche von uns war JoJo sogar ein Druckmittel zuhause, um auch mit 13 Lipgloss tragen zu dürfen. Die junge Sängerin trat in jeder hippen Musiksendung auf und wurde noch ungefähr zwei Jahre lang gefeiert. Doch dann legte sich der Trubel und JoJo wurde zu einem One-Hit-Wonder. Erst Ende 2019 tauchte sie mit neuen Songs so richtig wieder auf.

Wie ist es JoJo in den letzten 16 Jahren ergangen? Einen kleinen Einblick gibt ein aktuelles Interview. Darin heißt es, dass JoJo aka Joanna Noëlle Levesque einen fast zehnjährigen Streit mit ihrem Plattenlabel hatte. Tatsächlich hatte sie das Label sogar verklagt und den Rechtsstreit gewonnen. 2015 schrieb sie dazu selbst einen Artikel in Vulture.

"Ich hatte schon mit 9 Jahren viele Angebote von Labels bekommen, aber mit 12 nahm ich den Vertrag bei Blackground an. Meine Mutter und ich fühlten uns dort sehr aufgehoben, als wären sie unsere Familie." Doch das Gefühl verließ sie nach einiger Zeit. Und als sie dann ihr zweites Album veröffentlicht hatte, ging alles bergab: "Ich bekam nie eine konkrete Erklärung, was genau nicht mit mir stimmte. (..) Es wäre so viel leichter gewesen, wenn sie gesagt hätten: 'Wir hassen deine neue Musik, wir glauben, dass sie nicht gut ist.', Weil dann hätte ich wiederum so reagieren können: 'Okay, sagt mir, was so schlecht dran ist und dann gehe ich ins Studio und mache alles besser.' Denn meine Arbeitseinstellung war nie das Problem."

Im Endeffekt konnte JoJo ihr drittes Album erst zehn Jahre später, 2016, veröffentlichen. Doch erst jetzt scheint die Öffentlichkeit die 29-Jährige erst so *richtig* wieder zu Kenntnis zu nehmen. Bei den Grammys gewann sie für ihre neue Single "Say So" einen Preis in der R'n'B-Kategorie:

