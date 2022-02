Kärntner Firma Weissenseer - Systembau mit Holz

Mehr als 60 Prozent der Kärntner Landesfläche bestehen aus Wald und rund ein Viertel der weltweiten Brettsperrholzproduktion kommt aus Kärnten. Kein Wunder also, dass Unternehmer Christof Weissenseer in Anlehnung ans "Silicon Valley" Kärnten und die Steiermark als "Wood Valley" bezeichnet. Nachhaltige Holzbauweise sei aktuell sehr gefragt, gerade auch in Hinblick auf den Green Deal der EU, erklärt der Unternehmer im Gespräch mit der APA.

Der in Greifenburg beheimatete CEO der Weissenseer Holz-System-Bau GmbH ist einer der Pioniere in der Passivhausherstellung und in der Konstruktion von mehrgeschoßigen Holzbauten. Derzeit führt Weissenseer zahlreiche Projekte in Berlin durch: "Berlin wächst extrem stark, und man hat sich dazu entschlossen nachhaltig zu bauen", so Weissenseer, der 1997 das von seinem Großvater als Tischlerwerkstatt in Techendorf begründete Unternehmen übernahm, und heute am Oberkärntner Standort 45 Mitarbeiter beschäftigt. Mit Projekten wie dem Weltmeister-Haus 'LISI', 2013 zum "besten Solarhaus der Welt" gekürt, oder dem schwimmenden 'Autarc Home' hat das Unternehmen bereits für Aufsehen gesorgt.

Und zwar nicht nur in Österreich. W26PB heißt das Tochterunternehmen in Berlin, über welches alle Generalunternehmerprojekte in der deutschen Hauptstadt abgewickelt werden: "Ein interessantes Projekt ist die Müllerstraße", sagt Weissenseer, "auf einem schwierigen Grundstück wurde ein innovatives Konzept von Wohngruppen entwickelt: Rund um zwei Bäder und eine Küche sind Zimmer gruppiert, für junge Leute und Start Ups, die sich ihr Zimmer via Handy aussuchen und einen Schlüsselcode bekommen." Derzeit entsteht ein weiteres Wohnbau-Projekt am Ku'damm, wo sich auch der Berliner Weissenseer-Firmensitz befindet.

Holzbau Müller hieß die Firma ursprünglich, und Müller ist auch Christof Weissenseers Geburtsname, den er im Zuge seiner zweiten Eheschließung 2018 in Weissenseer umänderte. Seit 20 Jahren überzeugt der Oberkärntner Projektentwickler in Wien mit Holz zu bauen. "Das war erst mühsam", erinnert sich Weissenseer, "heute ist die Einstellung völlig umgedreht, aufgrund des Green Deal werden Projektentwickler durch niedrigere Kreditzinsen dazu motiviert mit Holz zu bauen."

Der Preis für Holz sei seit 40 Jahren gleich geblieben, "aber im letzten Jahr wurden wir durch die künstliche Verknappung des Holzangebotes überrascht, der Preis ist hinaufgeschnellt", erzählt Weissenseer. Vor allem Fichte und Tanne kommen bei den Holz-Wohnbauten zum Einsatz. "Sobald wir bauen, zerstören wir Ressourcen, deshalb muss ein Gebäude so konzipiert sein, dass es mindestens hundert Jahre hält, denn in dieser Zeit ist ein neuer Baum nachgewachsen", sagt der Unternehmer, der in Astana in Kasachstan einen weiteren Firmensitz hat und auch Honorarkonsul von Kasachstan ist.

Im neu gegründeten Verein Timber Innovation network Alpe Adria engagiert sich Weissenseer als Obmann für eine nachhaltige Wertschöpfungskette in der Holzwirtschaft, die 20 Prozent vom Kärntner Bruttoinlandsprodukt ausmacht. "Im Timber-Verein arbeiten wir an der Vernetzung der Unternehmen, an neuen Bildungswegen im Bereich der Holzwirtschaft und an der nachhaltigen Gestaltung der Wertschöpfungskette, damit auch kleine Unternehmen überleben können", fasst Weissenseer zusammen.

