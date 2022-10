Karotten sind gut für das Immunsystem

Karotten gibt es mittlerweile nicht nur in Orange, sondern auch in Gelb, Lila oder Rot. Geschmacklich unterscheiden sich die verschiedenfarbigen Sorten nicht. Und ganz gleich, für welche Farbe man sich entscheidet: Das Gemüse ist gesund und enthält die Vitamine B1, B2, C und E sowie viel Beta-Carotin.

Der Vitamin- und Mineralstoffmix stärkt das Immunsystem und hilft, Erkältungen im Herbst und Winter vorzubeugen. In einem Folienbeutel verpackt, halten sich Karotten mehrere Tage im Kühlschrank. Auch Einfrieren vertragen sie in der Regel problemlos.