Herzogin Kate: "Ich war nach der Geburt komplett isoliert!"

Kate Middleton kam nach der Geburt von George im Juli 2013 teils in Kritik. Der Grund: Die Herzogin beschönige die Anstrengungen, die eine Geburt mit sich bringt. Geschminkt und lächelnd zeigte sich die frischgebackene Mama im hellblauen Sommerkleid und winkte den Medien zu. "Zeig dein Schlachtfeld nicht", wetterte beispielsweise Schauspielerin Keira Knightley in einem Essay über Geburt und das Muttersein gegen die Herzogin. Tatsächlich hält Kate die Anstrengungen des Elternseins gerne privat. Im Gegensatz zu Meghan: Sie sprach in einem Interview offen über die Belastung, die sie nach der Geburt ihres Sohnes Archie verspürte. Denn der mediale Druck, der auf den Royals lastet ist eine zusätzliche Strapaze, die die jungen Mütter auf sich nehmen müssen.

Kate spricht offen über die Zeit nach Georges Geburt

Bei einem Besuch eines Mutter-Kind-Zentrums gab sich Kate ungewohnt offenherzig. Sie soll sich während ihres Aufenthalts mit anderen Müttern unterhalten haben. Dem "Hello Magazin" zufolge, sprach die 38-Jährige über die Zeit nach Georges Geburt: Sie hätte sich teilweise isoliert gefühlt. Das erste Jahr verbrachten Kate & William nämlich mit ihrem Sohn auf einer einer Insel vor der walisischen Küste.

William arbeitet zu dieser Zeit mit "Search and Rescue", dem Rettungskommando der Royal Air Force. Das bedeutete auch Nachtschichten für den frischgebackenen Familienvater. "Wir kamen nach Wales und ich saß mit einem winzigen Baby mitten in Anglesey (walisischer Ort, Anm.)", erzählte Kate angeblich den anderen Müttern. "Es war so isoliert, so abgeschnitten. Ich hatte keine Familie in der Nähe... ", so Kate weiter. Sie hätte sich gewünscht, mehr Kontakt zu anderen Müttern aufbauen zu können – durchaus nachvollziehbar, denn der Austausch unter jungen Müttern (vor allem nach der ersten Geburt), hilft den meisten, diese neue Situation bestmöglich zu bewältigen. Da sind die Royals keine Ausnahme... Nach einem Jahr zogen Kate und William mit dem kleinen George übrigens in den Kensington Palast.

