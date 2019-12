Dieser Look ist perfekt für Weihnachten – und Kate Middleton trägt ihn seit Jahren

Dass Kate Middleton in Sachen "elegante Looks" *genau* weiß, was sie tut, wissen wir ja schon länger. Jetzt hat sie den Nagel wieder auf den Kopf getroffen. Dieser Look ist perfekt für Weihnachten!

Aktuelle Trends? Sind Herzogin Kate meist egal. Sie liebt elegante, weibliche Looks, die ihr wie angegossen passen. Was uns unter'm Jahr manchmal fast ein bisserl fad ist, kommt uns jetzt zu Weihnachten gerade recht. Jetzt, am 11. Dezember 2019 hat Kate Middleton den Style-Nagel wieder auf den Kopf getroffen. Und zwar bei einem Empfang im Buckingham Palace. Ihre glitzernde Tiara war zwar fancy, was uns bei dem Look aber wirklich umgehauen hat, war ihr Kleid - oder besser gesagt der Stoff ihres Kleides.

Die Herzogin trug ein umwerfendes, bodenlanges Kleid mit langen Ärmeln, Schulterpolstern und einem sanften V-Ausschnitt. Der Designer? Alexander McQueen. Einer ihrer Lieblinge. Der Stoff? Auch kein Unbekannter. Wer Kates Style schon länger beobachtet weiß, dass sie immer wieder gern auf samtige Stoffe zurückgreift. Manchmal auch in Form von Accessoires oder Haarreifen.

Kates beste Samt-Momente

