Kate ist dafür bekannt, preiswerte Mode mit Designer-Teilen zu kombinieren. Nun wurde sie in einem Zara-Kleid gesichtet und sah großartig aus!

Herzogin Kate überrascht uns immer wieder mit leistbarer Mode und vor einigen Monaten sogar mit Schmuck um Sage und Schreibe zwei Euro.Bei einem Besuch in Bradford wurde die 38-Jährige nun in einem Kleid von Zara entdeckt. Das schwarz-weiße Karo-Modell ist ein echter Klassiker und wir könnten uns diese Teil gut in unserem Schrank vorstellen. Die gepufften Ärmel und die Schleife werten das zeitlose Kleid noch einmal auf. Leider ist das Modell von Zara schon ausverkauft...

Kate ist dafür bekannt Designer-Teile zu leistbarer Mode zu kombinieren. Diesmal trug sie zum Zara-Kleid, das ursprünglich 60, im Ausverkauf 18 Euro kostete, schwarze Pumps von Gianvito Rossi und einen dunkelgrünen Mantel von Alexander MacQueen. Und auch dieses Teil kennen wir: Kate hatte ihre Lieblingstasche dabei – die Midi Mayfair Bag der Marke Aspinal of London. Wir finden preiswerte Mode an den Royals herrlich sympathisch. Gerne mehr davon!

