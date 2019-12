Liebe im Katzen-Fanclub: Typ fliegt für ein Date in die USA, weil eine Userin ihn als *süß* bezeichnet hat

Wusstet ihr, dass Paare, die sich Online kennenlernen, statistisch gesehen länger zusammenbleiben? Soll noch einer über die moderne Dating-Kultur schimpfen! Und die findet nicht nur auf den klassischen Datingseiten statt, sondern überall sonst im Netz, wo Menschen miteinander schreiben. Die Geschichte von Adam und Anna ist also auf mehrere Arten und Weisen sehr besonders.

Der Graphiker und die Frisörin lernten sich in einer Facebookgruppe kennen, die "THIS CAT IS CHONKY" heißt. Übersetzt: Diese Katze ist stämmig. In den Statuten der Gruppe steht zwar geschrieben, dass man alle Katzen posten dürfe, egal, welche Figur sie haben. Doch man kann sich vorstellen, dass der Fokus auf etwas kräftigeren Kalibern liegt.

Auf jeden Fall posten Mitglieder Bilder von ihren Katzen in den Feed. So auch der Brite Adam. Anna gefiel das Bild und sie kommentierte darunter: "Beide süß." Das hätte den Anstoß gegeben, so Anna zu Metro. Der Brite habe ihr privat geschrieben und sie hätten sich sofort super verstanden. Es folgte eine monatelange Online-Romanze per Chats, Telefongespräche & Videoanrufe.

Nach langer Zeit des virtuellen Austausches, wurde schließlich das Treffen in Amerika geplant. Sie wären beide irre neugierig gewesen, wie es sein würde, sich im echten Leben zu treffen. Doch natürlich hätten sie auch ein wenig Angst davor gehabt, so Anna. Doch als sie sich dann in Chicago trafen, sei alles so gelaufen, wie sie es sich vorgestellt hatten.

Ob sie schon fix zam sind? Noch nicht ganz! Sie seien gerade in einer Phase zwischen Dating und echter Beziehung. Für etwas mehr Klarheit planen die beiden Online-Lovebirds ein baldiges Treffen im neuen Jahr...

Diese Artikel könnten dir auch gefallen: