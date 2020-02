Hollywood-Legende Kirk Douglas ist mit 103 Jahren verstorben

Er spielte in 80 Filmen mit und zur Golden-Age-of-Hollywood war er an der Spitze seiner Karriere: Kirk Douglas verstarb im hohen Alter von 103 Jahren. Sein Sohn Michael Douglas, der ebenfalls als Hollywood-Legende gilt, verfasste auf Instagram eine wahre Ode an seinen Vater:

Im Posting betonte Douglas, dass sein Vater nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Philanthrop vermisst werden würde. "Er war ein humanitärer Helfer, sein Engagement für Gerechtigkeit und die Prinzipien, an die er glaubte, setzen einen Standard, den wir alle anstreben sollten." Doch für seine Söhne Joel, Michael und Peter sei er einfach nur ein toller Vater und für Catherine Zeta Jones ein toller Schwiegervater gewesen: "Kirk hat ein gutes Leben gelebt und er hinterlässt ein Erbe im Film, das für die kommenden Generationen Bestand haben wird."

Er endet sein Posting mit Worten, die er zu seinem Vater an dessen letzten Geburtstag gesagt hatte: "Papa - ich liebe dich so sehr und ich bin so stolz, dein Sohn zu sein."

