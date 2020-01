Osteoporose: Knackpunkt Knochen

Was hinter dem Volksleiden steckt und was du tun kannst, um die Krankheit im Alter abzuwenden.

Sie stützen uns vom ersten Tag an, ermöglichen uns das Laufen, das Greifen und das aufrechte Stehen – unsere Knochen. Gerade deshalb haben diese eine Extraportion Aufmerksamkeit verdient. Denn wer seine Knochen vernachlässigt, läuft Gefahr, am Volksleiden Osteoporose, dem Knochenschwund, zu erkranken.

Über 200 Knochen verrichten tagtäglich einen wahren Knochenjob – sie bilden ein regelrechtes Wunderwerk aus Stützpfeilern, die unseren Körper durchs Leben tragen. Während ihrer besten Zeit sind unsere Knochen vier Mal so belastbar wie Stahlbeton und doppelt so hart wie Granit. Doch nicht nur wir werden älter, sondern auch unser stützendes Gerüst kommt in die Jahre. In etwa ab dem 35. Lebensjahr beginnt der Knochenabbau. Geht dieser Abbau nun über die altersbedingte Norm hinaus, ist von Osteoporose die Rede. Bei der im Volksmund als „Knochenschwund“ bezeichneten Krankheit, sind Masse, Dichte und Festigkeit der Knochen vermindert. Der Knochen verliert an Stabilität und kann bereits bei geringsten Belastungen brechen.

Die Ursachen für den übermäßigen Abbau von Knochensubstanz können unterschiedlich sein (Genetik, Lebensstil, Medikamente, hormonelle Veränderungen etc.). Bei Frauen, die vorrangig von Osteoporose betroffen sind, ist der Knochenschwund oft eine Begleiterscheinung der Wechseljahre und entsteht durch die Abnahme des knochenschützenden Sexualhormons Östrogen.

Um das Krankheitsbild, das hierzulande rund 700.000 Menschen betrifft, besser zu verstehen, stellt sich die Frage: Was steckt hinter unserem Stützapparat?

Unsere Knochen: Ein ständiger Auf- und Abbau

Unsere Knochen bestehen aus einem Geflecht aus Bindegewebe – sogenanntem Kollagen – und den darin eingelagerten Mineralstoffen. Diese Struktur unterliegt einem ständigen Auf- und Abbau, wobei es insbesondere den Aufbau im Kindesalter gezielt zu fördern gilt. Denn der Abbau kommt – unumgänglich und unwiderrufbar – von ganz alleine: Mit rund 35 Jahren ist das Maximum an Knochendichte erreicht, ehe sie dann stetig abnimmt. Umso wichtiger ist es, bis zu diesem Zeitpunkt ausreichend Knochenmasse aufzubauen.

Den Grundbaustein unseres Skeletts bildet Kalzium. Immerhin sind rund 99 Prozent des gesamten körperlichen Kalziumspeichers in unseren Knochen zu finden. Die gute Nachricht: Kalzium kann über die Nahrung, wie etwa Milchprodukte, aufgenommen werden. Doch mit einer ausreichenden Kalziumversorgung alleine, ist es noch nicht getan.

Bewegung an der frischen Luft

Denn damit das Kalzium am Knochenstoffwechsel teilnehmen und so in den Knochen eingelagert werden kann, braucht es zusätzliche Unterstützung. So belegen Studien, dass Menschen, die bis zum 30. Lebensjahr (und darüber hinaus) auf reichlich Bewegung setzen, ihr Skelett optimal auf später vorbereiten. Da Bewegung immer mit einer – je nach Intensität stärkeren oder schwächeren – Belastung einhergeht, sorgt sie nachweislich für mehr Stabilität in den Knochen.

Insbesondere an der frischen Luft lässt sich laut zahlreicher Forschungsergebnisse ein doppelt positiver Effekt erzielen: Denn durch die Sonnenexposition ist unser Organismus im Stande, lebensnotwendiges Vitamin D zu bilden, das einerseits knochenaufbauende Zellen aktiviert und andererseits hilft, Kalzium in den Knochen einzubauen. Unter der Voraussetzung, dass dem Körper auch Vitamin K ausreichend zur Verfügung steht.

Krafttraining für Knochen und Muskeln

Speziell für die Knochen gilt: Auf Krafttraining setzen. Denn durch die hohe Zugbelastung gilt es als die effektivste Methode zur Verbesserung der Knochendichte. Zudem kann – anders als bei anderen Sportarten – die Trainingsintensität durch die entsprechende Gewichtwahl individuell angepasst und das Verletzungsrisiko minimiert werden.

Über die Knochen hinaus, besteht unser Stützapparat aus Muskeln, Sehnen und Bändern, die das Knochengerüst zusammenhalten und dem Körper Beweglichkeit verleihen. Wer demnach auf Krafttraining setzt, stärkt neben den Knochen besonders auch seine Muskulatur, die altersbedingte Müdigkeitserscheinungen des Skeletts ausgleichen kann. Was es dazu braucht? Regelmäßigkeit. Und das bereits in jungen Jahren, bis hin ins hohe Alter. Denn nicht nur der Knochenabbau wird mit den Jahren Thema, sondern auch jener die Muskeln betreffend. In Zahlen gesprochen, baut der Mensch bei körperlicher Inaktivität ab 30 Jahren bis zu zehn Prozent seiner Muskelmasse pro Dekade ab. Um dieses Szenario zu umgehen, raten Experten zu zwei bis drei Trainingseinheiten à einer Stunde pro Woche.

Was du sonst noch tun kannst, um deinem Gerüst die nötige Stabilität zu verleihen, haben wir hier für dich zusammengefasst:

5 Ernährungs-Tipps für starke Knochen:

KALZIUM ist der Grundbaustein unserer Knochen. Durch die richtigen Lebensmittel, vor allem Milchprodukte, lässt sich der tägliche Bedarf von 900 mg (Empfehlung für Erwachsene) decken. So enthalten 100 g Emmentaler 1.020 mg, Gouda 820 mg, Butterkäse 694 mg und Milch sowie Joghurt immerhin noch 120 mg Kalzium. Ebenfalls gute Lieferanten sind Sesam, Sojabohnen und Mandeln. Durchschnittlich nimmt der Körper 30 Prozent des zugeführten Kalziums auf.



VITAMIN D spielt bei der Aufnahme des Kalziums eine Schlüsselrolle. Deshalb gilt: Ab in die Sonne – wann immer es geht! Wer einen doppelt positiven Effekt auf seine Knochen erzielen möchte, setzt auf Bewegung im Freien.

Tipp: Gerade jetzt, während der dunklen Jahreszeit, lohnt es sich, den eigenen Vitamin D-Spiegel mit speziellen Präparaten aus der Apotheke aufzubessern, da die Sonne in unseren Breitengraden für eine optimale Versorgung mit dem Vitamin nicht ausreicht.



VITAMIN K ist der wichtigste Partner von Vitamin D im Knochenstoffwechsel. Beide Vitamine müssen ausreichend vorhanden sein, damit unsere Knochen mit wichtigen Nährstoffen versorgt werden. Eine gemeinsame Einnahme der beiden Vitamine ist also besonders sinnvoll. In der Nahrung ist Vitamin K vor allem in grünen Gemüsesorten wie Brokkoli, Spinat oder Kopfsalat enthalten. Diese versorgen den Körper zusätzlich mit Kalzium.



VORSICHT ist vor allem vor Kalziumräubern wie Alkohol, kochsalz- und fettreicher Kost sowie Speisen mit hohem Phosphatgehalt (Wurst, Fleisch, Fertigprodukte) geboten. Sie hemmen nicht nur die Kalziumaufnahme, sondern fördern auch dessen Ausscheidung.

BASISCHE LEBENSMITTEL wie Obst, Gemüse, Pilze, Kräuter und Sprossen schützen vor Übersäuerung. Warum das wichtig ist? Übersäuert der Körper, benötigt er basische Mineralstoffe (Magnesium, Kalzium, Kalium), um die Säuren zu neutralisieren. Bekommt er diese nicht zugeführt, bezieht er sie aus den Knochen, was deren Abbau fördert.



von Patrick S.

Mehr zum Thema:

Power-Duo Vitamin D & K

Es werde Licht!

MULTI für mein Leben!