"Wir sind am Boden zerstört": Witwe von Kobe Bryant meldet sich erstmals

Am 26. Jänner 2020 sind der Basketball-Star Kobe Bryant und seine 13-jährige Tochter bei einem Hubschrauber-Absturz ums Leben gekommen. Der 41-Jährige, der mit fünf Meistertiteln zu einem der erfolgreichsten Spieler in der NBA-Geschichte wurde, ist am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr Ortszeit verunglückt. Jetzt, keine Woche später, meldet sich seine Witwe, die noch drei weitere Kinder mit der Sportlegende teilt, auf Instagram zu Wort – mit einem rührenden Posting:

» Meine Mädchen und ich möchten den Millionen von Menschen danken, die in dieser schrecklichen Zeit Unterstützung und Liebe gezeigt haben. Vielen Dank für alle Gebete. Wir brauchen sie auf jeden Fall. Wir sind völlig am Boden zerstört vom plötzlichen Verlust meines verehrten Mannes Kobe - des unglaublichen Vaters unserer Kinder und meiner schönen, süßen Gianna - einer liebevollen, nachdenklichen und wundervolle Tochter und wundervollen Schwester von Natalia, Bianka und Capri. Wir sind auch am Boden zerstört wegen der Familien, die am Sonntag ihre Angehörigen verloren haben, und wir teilen ihren Kummer aufs Engste. Es gibt momentan nicht genug Worte, um unseren Schmerz zu beschreiben. Ich tröste mich mit dem Wissen, dass Kobe und Gigi beide wussten, dass sie so tief geliebt wurden. Wir waren so unglaublich gesegnet, sie in unserem Leben zu haben. Ich wünschte, sie wären für immer hier bei uns. Sie waren unser wunderschöner Segen, der uns zu früh genommen wurde. Ich bin mir nicht sicher, was unser Leben jenseits von heute hält, und es ist unmöglich, sich ein Leben ohne sie vorzustellen. Aber wir wachen jeden Tag auf und versuchen weiter zu pushen, weil Kobe und unser kleines Mädchen Gigi auf uns scheinen, um uns den Weg zu weisen. Unsere Liebe zu ihnen ist unendlich - und das heißt, unermesslich. Ich wünschte nur, ich könnte sie umarmen, küssen und segnen. Wir haben sie hier bei uns, für immer. «

schrieb die Witwe unter ein Familienfoto, auf dem alle Familienmitglieder um die Wette strahlen. Weiter heißt es da: Vielen Dank, dass ihr eure Freude, euren Kummer und eure Unterstützung mit uns teilt. Wir bitten euch aber, uns den Respekt und die Privatsphäre zu gewähren, die wir benötigen, um diese neue Realität zu meistern. Zu Ehren unserer Team Mamba-Familie hat die Mamba Sports Foundation den "MambaOnThree Fund" eingerichtet, um die anderen von dieser Tragödie betroffenen Familien zu unterstützen. Vielen Dank, dass ihr uns in eure Gebete einschließt und Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri und mich liebt.