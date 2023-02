Kochen mit Judith Rakers: Rote Rübe Carpaccio

Rote Rübe mochte Fernsehmoderatorin Judith Rakers früher nie. Doch seit sie das Gemüse selbst anbaut, kommt es in vielfältiger Weise auf den Tisch. Zum Beispiel als Carpaccio. "Ein Knaller", schreibt die Selbstversorgerin dazu in ihrem Buch "Homefarming: Das Kochbuch". Und so geht das Rezept.

Zutaten für 2 Personen:

3 Rote Rüben, 2 EL Raps- oder Olivenöl, 2 EL Himbeeressig – am besten selbst gemacht, 80 g Parmesan, 1 bis 2 EL Schnittlauch, Salz

Zubereitung:

1. Die Rüben zunächst ungeschält kochen, mit kaltem Wasser abschrecken und vorsichtig schälen. Judith Rakers empfiehlt dafür mit Einweghandschuhen in der Küchenspüle zu arbeiten, da der rote Saft stark färbt.

2. Die geschälten Rüben noch warm in hauchdünne Scheiben schneiden – entweder mit einem scharfen Messer oder einem Gemüsehobel.

3. Für das Dressing Öl, Essig und eine Messerspitze Salz verquirlen. Die abgekühlten Rübenscheiben leicht überlappend auf einem Teller drapieren und mit dem Dressing beträufeln.

4. Mit gehobeltem Parmesan und fein geschnittenem Schnittlauch dekorieren. "Das gibt einen herrlichen grünen Akzent auf den glutroten Beten", so Rakers.