Kopfweh nach Corona: Sparsam mit Schmerzmitteln sein

Die Coronainfektion ist überstanden. Wären da nicht die Kopfschmerzen, die einige Menschen auch Wochen oder Monate danach plagen. Zwei Gründe, warum man dennoch nicht täglich zur Schmerztablette greifen sollte.

Erstens greift eine Infektion mit dem Coronavirus die Nieren an. Schmerzmittel-Wirkstoffe wie Ibuprofen, Diclofenac oder Acetylsalicylsäure (ASS) können auf Dauer ebenfalls auf die Nieren schlagen und dem lebenswichtigen Organ schaden.

Zweitens kann es laut Neurologen passieren, dass die tägliche Schmerztablette einen Teufelskreis anstößt. Denn Kopfschmerztabletten können als Nebenwirkung selbst Kopfschmerzen verursachen. Schon wer sie an 15 Tagen im Monat einnimmt, läuft Gefahr, einen sogenannten medikamenteninduzierten Kopfschmerz zu entwickeln.

Der Rat lautet daher: Schmerzmittel mit Bedacht einnehmen - und ausprobieren, ob sich das Kopfweh auch mal anders lindern lässt, etwa durch Bewegung an der frischen Luft. In schweren Fällen sucht man aber am besten einen Neurologen oder eine Neurologin mit Spezialisierung auf Kopfschmerzen auf.