Vor einigen Tagen platzte Enrique Iglesias Bruder Julio mit den Babynews bei einem chilenischen Radiosender raus, ohne dass die Eltern selbst die Geburt ihres dritten Kindes bestätigten. Nun ist es aber soweit: Enrique Iglesias (44) & Anna Kournikova (38) machen die Geburt ihres dritten Kindes hochoffiziell und posten Bilder aus dem Kreißsaal.

Den Postings zufolge ist das Kind am 30. Jänner zur Welt gekommen. Name und Geschlecht verraten der Sänger und die Ex-Tennisspielerin aber nicht. Glaubt man dem rosa Mützchen, dürfte es sich um ein Mädchen handeln. Fest steht: Mit den Bildern aus dem Kreißsaal geben die beiden intime Einblicke in das Familienleben. Enrique Iglesias & Anna Kournikova sind bereits Eltern zweier Kinder: Die Zwillinge Lucy und Nicholas wurden im Dezember 2017 geboren. Das Paar ist bereits seit 2001 zusammen.

Wie es aussieht dürfte das Kind per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen sein. Erst Ende Jänner hatte das spanische Magazin "Hola" exklusive Baby-Bauch-Fotos von Anna Kournikova veröffentlicht – aufgenommen auf einem Boot vor ihrer Wahlheimat Miami. Offiziell bestätigt wurde die Schwangerschaft aber nie. Mehr Bilder seht ihr im Video: